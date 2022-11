Encerramento de bloco de partos no hospital de Portimão obriga grávidas a viajar 70 quilómetros para o parto

O bloco de partos do hospital de Portimão está novamente encerrado por falta de pediatra.O encerramento prolonga-se das 9h00 desta quarta-feira até às 09h00 de sexta-feira, segundo apurou oA urgência de obstetrícia e ginecologia encontra-se aberta, sendo que, no hospital de Portimão, o atendimento é feito por médicos não especialistas.O atendimento por especialistas está a ser assegurado pelo Serviço de Urgência Pediátrica de Faro.Há grávidas a ser encaminhadas para o Hospital de Faro, a 70 quilómetros de distância.Esta é uma situação recorrente, que resulta da falta de médicos pediatras para integrar as escalas do bloco de Partos.