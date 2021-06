Encontrada nos Açores garrafa com mensagem atirada ao mar nos EUA em 2018

Um jovem de 17 anos encontrou nas águas dos Açores uma garrafa proveniente dos EUA com uma mensagem escrita em 2018. Segundo a BBC, o autor da mensagem é Sean Smith, de 16 anos. O jovem escreveu uma pequena mensagem no Dia de Ação de Graças, no estado norte-americano de Rhode Island, no ano de 2018.

"É Dia de Ação de Graças. Tenho 13 anos e vim visitar a família em Rhode Island. Sou de Vermont. Se encontrarem esta carta, envie um e-mail para messageinabottle2018@gmail.com".





Três anos depois, a garrafa apareceu ao largo dos Açores com a mensagem intacta, após ter navegado mais de 4.820 quilómetros. Esta garrafa acabou por ser encontrada por Christian Santos, na ilha de São Jorge, nos Açores.O jovem, em declarações ao jornal Boston Glove, revelou que avistou a garrafa enquanto pescava com o primo. "Peguei na garrafa e vi que havia lá dentro um papel", disse.Curiosos para saber mais sobre o autor da mensagem, Christian e a mãe decidiram seguir as instruções da garrafa e enviaram um e-mail, ao qual não obtiveram resposta.A mãe de Christian não desistiu e partilhou a fotografia da carta no Facebook.

Uma semana depois, Sean acabou por ver uma notícia sobre a descoberta da sua mensagem. Sean revelou à BBC que a garrafa foi uma das várias que ele e os seus pais lançaram ao oceano, em 2018. "Alguns deles foram encontrados não muito tempo depois, mas passados dois anos e meio, esqueci-me completamente que o tinhamos feito", disse.



"Acho que vamos tentar manter o contacto. É um acontecimento muito especial", disse Sean.