Engenharias continuam a dominar lista de cursos com médias mais altas

As engenharias continuam a dominar a lista de cursos com notas de entrada mais elevadas e as médias subiram num ano. No concurso do ano passado, o último colocado em Engenharia Aeroespacial do Instituto Superior Técnico teve média de 189,5 pontos, mais 1,0 ponto face ao concurso de 2018. Esta subida fez com que este curso trocasse de posição com Engenharia Física Tecnológica, também do Técnico, que baixou de 189,0 para 188,8. Um dos cursos que registou uma subida maior na média é Bioengenharia, da Universidade do Porto: em 2018 ‘bastava’ ter 183,0 pontos, no ano passado passou a ser necessário 186,5 pontos.Nos cursos de Medicina também se verificaram subidas nas médias, mas do top-19 saiu o curso da Universidade de Lisboa.Quase todos os cursos com médias elevadas são universitários, intrometendo-se nesta lista Engenharia e Gestão Industrial do Politécnico do Porto, cuja média (177,3) é igual ao curso de Medicina da Nova de Lisboa.Na lista dos cursos com médias mais baixas de entrada estão na maioria institutos politécnicos e universidades de regiões do interior. Em 24 cursos, o último colocado na 1ª fase em 2019 entrou com média inferior a 100 pontos.