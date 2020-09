Engenheiros contestam redução da velocidade na Segunda Circular

O bastonário da Ordem dos Engenheiros diz desconhecer os pormenores do plano de renovação da Segunda Circular, cujas obras arrancaram ontem, conforme previsto, e deverão estar concluídas em julho do próximo ano. Carlos Mineiro Aires garante que, "no geral", concorda com aquilo que a Câmara Municipal de Lisboa anunciou, mas avisa que há alterações que não cabem nesta via, uma das mais movimentadas da capital."A Segunda Circular, sobretudo naquele espaço entre o Centro Comercial Fonte Nova e o aeroporto, está em péssimo estado e, se a ideia é pavimentar, pintar e sinalizar em condições, estamos de acordo", afirma o engenheiro. "Mas se o pintar é incluir ciclovias e se o sinalizar é reduzir a velocidade para 30 ou 50 quilómetros por hora, aí gostaríamos de ter sido atempadamente ouvidos", acrescenta, explicando que essas alterações não são indicadas para a Segunda Circular. A redução da velocidade para esses valores "só causaria mais perturbação" e uma ciclovia só faria sentido "se fosse emparedada", por se tratar de "uma zona de elevadíssimo risco".O que a Ordem propõe é que a velocidade máxima já recomendada para aquela via - 80 quilómetros por hora – venha a ser mesmo cumprida. "É relativamente comum verem-se ali carros a circularem a cento e muitos quilómetros à hora, o que é inadmissível. Portanto, recomendamos que se reforce o controlo da velocidade, com a colocação de mais radares", conclui Carlos Mineiro Aires.A 2º Circular abrange Benfica, São Domingos de Benfica, Carnide, Lumiar, Olivais e Alvalade; e as avenidas Eusébio de Silva Ferreira, Gen. Norton de Matos e Marechal Craveiro Lopes.km de extensão servem cerca de 110 mil carros por dia. Segundo dados da câmara, estima-se que, entre estes, 38 mil tenham como destino o aeroporto lisboeta.A Segundo Circular foi concebida no início dos anos 40 do século XX, pelo engenheiro Duarte José Pacheco. Integrava o Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa (1948).