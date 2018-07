Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ensaio com Viagra mata onze bebés

Mães tomaram medicamento quando estavam grávidas.

01:30

Um ensaio clínico no Hospital Universitário de Amesterdão (Holanda) levou à morte de 11 bebés, após as mães terem tomado viagra quando estavam grávidas.



O estudo, iniciado em 2015, envolveu 93 grávidas cujos fetos sofriam atraso no desenvolvimento.



A toma de Sildenafil (viagra) pretendia aumentar o fluxo sanguíneo na placenta.



Porém, os resultados foram catastróficos: 17 bebés têm problemas pulmonares e 11 morreram poucos dias após a nascença.