Ensino à distância para 21 turmas de Secundária em Palmela. Funcionário testou positivo para a Covid-19

Os alunos de 21 turmas do 11º. e 12º. anos estão desde esta terça-feira em ensino à distância devido a um caso positivo na Escola Secundária de Palmela. O anúncio foi feito pela diretora do estabelecimento de ensino, Isabel Ramada, durante a madrugada desta quinta-feira, que explicou que o assistente operacional mostrou sintomas de coronavírus dia 11.



O delegado de saúde terá mandado para casa em isolamento profilático outros cinco funcionários que estiveram em contacto mais próximo com o caso positivo na sua último semana ao serviço (7 a 11 de setembro). Estão todos assintomáticos e a aguardar a realização do teste, menciona a diretora no comunicado publicado no Facebook.



"Como as 48 turmas da escola não cabem nas salas de aula, dos corredores que conseguimos manter em funcionamento foi necessário selecionar algumas turmas para transitarem para regime não presencial (à distância). Escolhemos as turmas de anos de alunos com mais autonomia e que já têm alguma experiência neste regime de ensino" - do 11.º e 12.º anos", lê-se.



A diretora concluiu dizendo que espera ver a situação resolvida na próxima segunda-feira, dia 28.