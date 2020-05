"Vamos ter que conviver com este vírus": António Costa visita escola secundária em vésperas de reabertura

O primeiro-ministro, António Costa, considera que o regresso às aulas presenciais nos 11º e 12º anos, a partir de segunda-feira, será essencial para treinar a comunidade educativa, visando aperfeiçoar as condições de segurança no próximo ano letivo devido ao coronavírus.António Costa visitou esta sexta-feira a Escola Secundária D. Pedro V, nas Laranjeiras, em Lisboa, um estabelecimento que conta atualmente com 1260 alunos, dos quais 460 regressarão às aulas já no próximo dia 18.

"Estas semanas vão ser muito importantes para todos, não só para concluir bem este ano letivo, mas, sobretudo, para treinar o próximo ano", afirmou o líder do executivo, numa ação em que esteve acompanhado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

António Costa relembrou que "vamos ter que conviver com este vírus", uma vez que não deverá ainda uma vacina para o coronavírus nos próximos tempos.Recorde-se que as medidas de desconfinamento ditaram a reabertura na próxima segunda-feira das escolas secundárias aulas presenciais dos alunos do 11.º e 12.º anos, assim como as creches.

