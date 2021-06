Entradas e saídas na Área Metropolitana de Lisboa voltam a ser proibidas no fim de semana

A proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mantém-se no próximo fim de semana, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à Covid-19 pode passar, anunciou o Governo, esta quinta-feira.

Na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que se mantém para a AML a proibição de entrada e saída, entre as 15h00 de sexta-feira e as 06h00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei.

No entanto, de acordo com a ministra, poderão entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo à Covid-19.