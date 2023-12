Epidemia de gripe está a afetar Portugal. Saiba como prevenir e tratar em casa

lavar frequentemente as mãos com água e sabão, e durante bastante tempo, sobretudo depois de ter contacto com alguém doente;

evitar contacto direto com alguém doente, e não partilhar alimentos, talheres ou copos;

ventilar bem as habitações, e limpar todas as superfícies que possam ter sido contaminadas com secreções;

utilizar máscara;

vacina da gripe, que estará indicada em populações específicas, nomeadamente pessoas com mais de 65 anos, ou determinadas doenças crónicas, grávidas, ou profissionais de saúde.

Uma epidemia de gripe está a afetar Portugal nas últimas semanas do ano. Foram registados 960 casos de gripe, dos quais 877 do tipo A, entre 11 e 17 de dezembro. Segundo relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, no mesmo período do ano passado, os valores eram muito menores, tendo sido registados 497 novos casos de gripe, dos quais 399 do tipo A. A infeção de gripe e Covid-19 atingiu 59 pessoas. Mas a Ordem dos Médicos apela a que os casos menos graves não se dirijam às urgências, que estão com limitações nesta última semana de 2023.E se o hospital deve ser evitado, há algumas dicas para conseguir tratar uma gripe em casa. Idealmente deverá ficar a repousar em casa, para descansar e evitar que a doença se propague, explica aoo médico Paulo Almeida, médico de medicina geral e familiar da USF Norton de Matos, em Coimbra. Um outro hábito que deve manter quando tem gripe é beber abundantes líquidos, privilegiando a água e evitando bebidas alcoólicas."Na maioria dos casos, não é necessário nenhum tratamento específico, fazendo-se apenas uso de medicação que alivie os seus sintomas", afirma o médico. Ainda assim, deixa a ressalva que no caso de apresentar febre com uma evolução superior a 5 dias, dificuldade a respirar, dor ou ruídos no peito ao respirar, deverá contactar o seu médico.Se não sente qualquer sintoma e quer tentar ‘escapar’ à epidemia, o médico Paulo Almeida explica que há algumas dicas para prevenir a gripe:Caso queira confirmar se tem gripe A, o teste que deverá fazer é o da zaragatoa nasofaringea, igual ao da Covid-19.