Escola básica em Évora regista dois novos casos de Covid-19 e vai continuar fechada

Mais dois funcionários estão infetados com covid-19 na Escola Básica André de Resende, em Évora, o que faz com que o estabelecimento, já encerrado desde segunda-feira, continue de portas fechadas, disse esta quinta-feira o diretor do agrupamento.

Os novos casos, conhecidos na quarta-feira, são os de dois assistentes operacionais, que se juntam ao de um outro funcionário desta categoria anteriormente identificado, indicou à agência Lusa o diretor do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, Fernando Farinha Martins.

Segundo o responsável, o primeiro caso de infeção pelo vírus da covid-19 no estabelecimento escolar foi conhecido no sábado passado e no domingo foi anunciado o encerramento da escola, que conta com quase 700 alunos, do 5.º ao 8.º ano de escolaridade.

Uma cozinheira teve um teste positivo para o novo coronavírus, o que "impediu a abertura do refeitório" da escola, tendo a Autoridade de Saúde Pública colocado em isolamento profilático "todos os assistentes operacionais", precisou.

O diretor do agrupamento escolar realçou que, na sequência desse primeiro caso, os outros assistentes operacionais do estabelecimento de ensino realizaram o teste e foram então detetados mais dois casos de infeção.

"Este é motivo pelo qual a escola não abriu hoje, como era nossa intenção", notou, referindo que um dos novos casos é o de outra cozinheira.

Farinha Martins assinalou que só depois de conhecidos os resultados dos testes realizados por todos os assistentes operacionais e das medidas impostas pela Autoridade de Saúde Pública é que será decidida a data de reabertura da escola.

"O panorama é sombrio. Há a possibilidade de a escola estar fechada a próxima semana toda", reconheceu.

Contudo, o responsável também considerou possível a reabertura na segunda-feira, admitindo esse cenário no caso de existir "um número mínimo de assistentes operacionais com teste negativo que possam assegurar o funcionamento" das atividades presenciais.

Ainda assim, vincou, se a escola reabrir na segunda-feira, o seu funcionamento vai estar "muito limitado", nomeadamente com as atividades a terem de terminar até à hora de almoço, uma vez que o refeitório vai manter-se fechado.

Com a escola fechada, o diretor do Agrupamento Gabriel Pereira sublinhou que foi ativado o sistema de ensino à distância.

Portugal regista hoje 6.994 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e mais 69 mortes relacionadas com a covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 3.701 mortes e 243.009 casos de infeção pelo novo coronavírus.