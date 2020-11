Escola Básica Jorge Barradas em Lisboa fechada após 10 casos positivos de Covid-19

A Escola Básica 1 Jorge Barradas, em Lisboa, fechou esta sexta-feira após ser confirmada a infeção com covid-19 de sete alunos do 1.º ao 4.º anos e de quatro monitores do apoio à família, segundo a associação de pais.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Santos, da Associação de Pais da Escola Básica (EB) 1 Jorge Barradas, adiantou que foi decidido esta sexta-feira o fecho, após ter surgido um novo caso positivo num aluno do 4.º ano.

"A escola está fechada porque todas as turmas estão em confinamento. Na sexta-feira passada apareceu um primeiro caso positivo no 1.º ano, na segunda-feira no 2.º ano, depois apareceu no 3.º ano e hoje no 4.º", contou.

Carlos Santos disse que "neste momento estão confirmados 10 casos, seis crianças e quatro monitores da componente de apoio à família (CAF)", acrescentando que a escola tem 300 alunos.

"É uma escola de 1.º ciclo que está em obras. As crianças estão juntas nos recreios divididos por anos, mas sem máscara, portanto, quando há um caso numa turma do 1.º ano todas as turmas de 1.º ano vão para casa", disse.

De acordo com a associação de pais, existem 12 turmas, sendo que quatro têm casos positivos.

A agência Lusa tentou, sem sucesso, obter informações junto do Agrupamento de Escolas de Benfica.

