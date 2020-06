Escola Secundária em Massamá com três casos positivos de coronavírus

Pelo menos três alunos da Escola Secundária Stuart Carvalhais, em Massamá, no concelho de Sintra, estão infetados com coronavírus.De acordo com fonte da autarquia, os estudantes de duas turmas realizaram já testes ao coronavírus na passada sexta-feira.Uma terceira turma foi testada esta segunda-feira após a disponibilização de mais testes por parte da autarquia.Segundo o que oapurou, os infetados são dois irmãos gémeos do 12.º ano e um aluno do 11.º ano.A escola esteve encerrada desde as 14h00 desta segunda-feira para a desinfeção do espaço que ficou a cargo da Câmara Municipal, num trabalho articulado com a delegada de saúde da zona.tentou contactar a Direção da escola, mas não obteve resposta.A Escola Secundária Miguel Torga, no Monte Abraão, também no concelho de Sintra e a pouco mais de um quilómetro da anterior secundária, regista um caso positivo de Covid-19. Segundo a autarquia, a turma onde estava inserido o aluno foi já testada e os resultados foram negativos.