Escolas da Madeira com férias de Carnaval e da Páscoa sem alterações

O presidente do Governo da Madeira disse esta sexta-feira que as férias escolares do Carnaval e Páscoa na região irão manter-se como previsto, mas que o calendário dos exames será coincidente com o que for anunciado a nível nacional.

"As férias na Madeira vão existir este Carnaval e na Páscoa, uma vez que houve aulas e no continente não", afirmou Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a uma empresa que desenvolve atividade no âmbito da construção, reabilitação, restauro e manutenção do património, em Santa Cruz.

Contudo, segundo o presidente do executivo madeirense, "o calendário dos exames será coincidente com aquele que for anunciado a nível nacional".

No continente, depois de duas semanas de pausa lectiva, os alunos voltaram a ter aulas à distância na segunda-feira com um novo calendário para recuperar os 11 dias de pausa.

Assim, no continente haverá aulas nos três dias de férias do Carnaval (de 15 a 17 de fevereiro) e as férias da Páscoa vão começar mais tarde, em 29 de Março, e ser de apenas uma semana, terminando em 01 de Abril.

Na Madeira, em 28 de janeiro, o Governo Regional apenas suspendeu as aulas presenciais para os alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário.

Relativamente aos exames nacionais, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou hoje que foram adiados para julho e setembro e as provas de aferição de Educação Física e Expressões Artísticas foram canceladas.

Em entrevista à Rádio Renascença, o ministro revelou que devido à pandemia de covid-19 as datas dos exames voltaram este ano a ser alteradas e as primeiras provas de aferição, previstas para decorrer entre os dias 03 a 11 de maio, foram canceladas.

A alteração do calendário escolar, provocada pela pausa letiva que ocorreu entre o final de janeiro e princípios de março, obrigou a adiar os exames nacionais: a primeira fase passa de junho para julho e a segunda fase será em setembro, em vez de julho.

Quanto às provas de aferição, dirigidas aos alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos, estão neste momento canceladas as primeiras provas que seriam realizadas no início de maio pelos alunos do 2.º ano (Educação Física e de Expressões Artísticas).

Quanto às restantes disciplinas, o ministro diz ser cedo para tomar decisões, pois, "neste momento não temos elementos que nos permitam, inequivocamente, dizer que temos de condicionar esta ou aquela opção".

Neste momento, segundo o calendário das avaliações externas para o atual ano letivo, mantêm-se ainda as provas previstas para os alunos do 5.º e 8.º ano, que entre 17 e 26 de maio deverão realizar as provas de interação orais de Inglês.

Já no início de junho, os alunos do 5.º fazem provas de Português e Inglês enquanto os do 8.º realizam testes a Matemática e Inglês.

Depois voltam a ser os alunos do 2.º ano a realizar provas: Matemática e Estudo do Meio (a 16 de junho) e Português e Estudo do Meio (18 de junho).

O novo calendário escolar será publicado hoje em Diário da República.

