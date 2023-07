Esta semana começou a devolução dos manuais para reutilização e há escolas a obrigar os alunos dos 3.º e 4.º anos a pagar os livros que estão escritos ou pintados. É o que está a acontecer no Agrupamento Madeira Torres, em Torres Vedras. “Estamos indignados porque no início do ano ninguém avisou que seria preciso devolver e agora exigem pagamento dos livros escritos e ameaçam tirar o voucher do próximo ano”, disse ao CM a encarregada de educação Ana Batista.









