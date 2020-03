Espanha e França pararam tudo para conter coronavírus

Depois de Itália, a Espanha e a França foram os primeiros países europeus a decretar o estado de emergência por causa do coronavírus. Desde o início da semana que em ambos os países os cidadãos só podem sair à rua para ir ao supermercado, à farmácia e ao médico, ou para ir trabalhar ou prestar assistência a menores, idosos e deficientes.



As escolas estão fechadas, tal como os restaurantes, bares e a maioria das lojas e fábricas. Em França, as deslocações têm de ser justificadas por um documento oficial, que pode ser descarregado do site da Segurança Social. Quem for apanhado sem ele pode ser multado.





Mais de 100 mil polícias foram mobilizados para fazer cumprir escrupulosamente a quarentena. Em Espanha, o governo recomenda que quem tiver de usar o carro, o faça sozinho. Drones com altifalantes patrulham as ruas de Madrid para lembrar os termos da quarentena.