A Jornada Mundial da Juventude, que decorre de 1 a 6 de agosto em Lisboa, vai contar com um forte contingente de peregrinos espanhóis. A um mês do início da JMJ, a Espanha lidera, com 58 531 inscritos, seguindo-se Itália (53 803) e França (41 055). Portugal é o quarto país com maior número de inscritos (32 771).









