Especialista em saúde pública sobre coronavírus: “Rastrear todos não deve ser a estratégia”

O especialista defende que a realização de rastreios massivos à Sars-CoV-2 não são aconselháveis, uma vez que podem dar uma falsa sensação de segurança e as pessoas podem ser infetadas depois da realização dos testes.

CM - A Direção-Geral da Saúde anunciou que fará rastreios a todas as educadoras antes da abertura das creches, prevista para dia 18, mas não deu a mesma indicação quanto aos professores de 11º e 12º anos. Como comenta esta diferença?

- O controlo da infeção deve ser feito com base na suposição de que qualquer pessoa pode estar infetada. Essa deve ser a precaução diária das pessoas ao conviver, assumindo que a infeção está generalizada.

- O rastreio não é importante para conhecer melhor a situação?

- Mesmo realizando um rastreio geral a toda a população, nada nos garante que três dias depois não possa haver um contacto na rua que possa transmitir a infeção a uma das pessoas rastreadas e essa contagiar muitas outras.

- Defende então que não faz sentido realizar rastreios generalizados?

- Estamos a levantar agora as restrições, depois de as pessoas terem estado confinadas. Fará sentido estar a testar nesta altura? Há aqui perguntas por esclarecer sobre os critérios para a realização de testes ao novo coronavírus.



- Qual é que deve ser então a estratégia nesta matéria?

- Acho que a estratégia não deve ser rastrear todas as pessoas em todos os contextos, porque não faz sentido tecnicamente e em termos de custos. O mais importante é usar máscara, fazer desinfeção, não ir trabalhar doente. Estas são as medidas a que devemos estar vinculados.



