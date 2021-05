Estamos há mais de um ano imersos numa pandemia que parece não ter fim. Com a pandemia chegaram as máscaras que se tornaram parte dos nossos dias, como usar, quando usar, têxteis ou cirúrgicas foram as questões que nos foram ocupando os pensamentos.Agora que as dúvidas já estão mais que esclarecidas e numa altura em que ver alguém sem máscara na rua soa quase a estranho, põe-se uma questão: ...