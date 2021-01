Estação da CP sem desinfetante dá queixa

A falta de dispensadores com desinfetante na estação de comboios de Coimbra B causou revolta e motivou a intervenção da PSP.Daniel Costa, 48 anos, foi levar o filho à estação e ao entrar na zona das bilheteiras estranhou não encontrar álcool-gel. "É uma vergonha. Todos os estabelecimentos têm de ter o produto disponível e uma estação de comboios, que é um ponto de contágio enorme, não tem", lamentou.Daniel Costa confrontou os funcionários da bilheteira, que "responderam que não era nada com eles", tendo chamado a PSP. "Identificaram-me e fizeram o mesmo com os funcionários". O queixoso já expôs o caso no portal da CP. Ao, a empresa reconhece "a ausência de dispensador de gel que será colocado em breve".