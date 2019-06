Estará a utilização excessiva do telemóvel a mudar o corpo humano? Investigadores dizem que sim

protuberâncias occipitais externas aumentadas ou EEOPs com cerca de 10 milímetros a 30 milímetros.



Que a utilização excessiva dos telemóveis é prejudicial saúde da população toda a gente sabe, no entanto, um novo estudo revelou que esse uso está a fazer com que o nosso corpo mude.De acordo com um grupo de investigadores na Austrália, a população mais jovens está a desenvolver pequenos ossos acima do pescoço devido à posição frequente de olhar para o ecrã do telemóvel.Estas saliências que muitos jovens - entre os 18 e 30 anos - têm vindo a desenvolver são conhecidas por

Este tipo de crescimento é comum, mas normalmente não ocorrem entre pessoas tão jovens e não com estas dimensões.

Estão frequentemente associados a pessoas idosas cujos corpos se curvaram, causando muita pressão nos ossos.

O estudo realizada por David Shahar e Mark Sayers, da Universidade de Sunshine Coast, na Austrália, foi publicado no "Journal of Anatomy" em março de 2016, mas ressurgiu agora devido a uma reportagem da BBC sobre a vida moderna e como esta nos está a transformar.