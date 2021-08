Estátua do Ardina restaurada após construção da Linha Rosa do Metro do Porto

A Estátua do Ardina, cuja mão e jornal foram furtados a 30 de junho e posteriormente recuperados pela PSP, só será restaurada depois da construção da Linha Rosa do Metro do Porto, revelou hoje a Câmara do Porto.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara Municipal do Porto afirmou hoje que a mão direita e o jornal da Estátua do Ardina, um marco histórico do Porto, foram furtados na madrugada de 30 de junho tendo, no dia seguinte, a Proteção Civil isolado a extremidade danificada pelo furto no local.

"As duas componentes da escultura foram recuperadas, tendo sido recolhidas pela divisão de património cultural da Câmara Municipal do Porto junto da PSP", refere.

A autarquia esclarece ainda que, no decorrer da construção da Linha Rosa da Metro do Porto, a Estátua do Ardina será "retirada" temporariamente, "pelo que só será restaurada na sua reposição, após as obras".

A empreitada de construção da Linha Rosa, que se traduz num novo trajeto no Porto entre a zona de S.Bento/Praça da Liberdade e a Casa da Música, arrancou no dia 29 de março.

Com quatro novas estações subterrâneas e um percurso em túnel de quase três quilómetros, esta linha tem o cunho de dois prémios Pritzker [considerados o Nobel da Arquitetura] uma vez que Eduardo Souto Moura é o responsável pelos projetos das novas estações, sendo que a de São Bento é assinada em parceria com Álvaro Siza Vieira.

Em março, o presidente da empresa, Tiago Braga, anunciou que as obras das linhas Amarela e Rosa da Metro do Porto decorrerão "durante três anos", até 2024.

A obras de prolongamento da Linha Amarela e a construção da Linha Rosa representam no total um acréscimo de seis quilómetros e sete estações à rede de metro do Porto e um investimento total superior a 400 milhões de euros.