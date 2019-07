Estradas de Faro enchem-se de motociclistas

Foi com as principais vias da cidade de Faro preenchidas com largos milhares de motards, no já habitual desfile de encerramento, que este domingo chegou ao fim a 38ª edição da Concentração Internacional de Motos. Mais de 20 mil motociclistas estiveram presentes nos quatro dias de evento que decorreu sem problemas de maior em termos de segurança."Correu tudo bem. Apesar das milhares de motas que estiveram na cidade de Faro e no recinto do Vale das Almas, durante toda a duração do evento, não houve acidentes dignos de registo", assumiu aoRogério Bacalhau, presidente da câmara farense e também ele um motociclista. "Para quem realmente vive este espírito motard sabe que é um orgulho muito grande estar numa cidade que tem este Moto Clube de Faro [que organiza o evento] com esta pujança toda e que nos traz uma grande notoriedade".O desfile de motas saiu perto das 10h00 da zona do Montenegro e terminou cerca de hora e meia depois já na baixa da capital algarvia. Pelo caminho, os motards puderam agradecer aos habitantes da cidade."Estive alojado num hotel da cidade e não no campismo do recinto. Às vezes, os motards podem ser muito barulhentos, mas quem vive cá recebeu-nos muito bem", revelou Tomás Andrade, de Aljustrel.