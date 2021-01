Estradas na Madeira encerradas devido ao mau tempo devem reabrir gradualmente a partir de domingo

Equipas da Direção Regional de Estradas da Madeira estão este fim de semana no terreno para restabelecer a circulação nas estradas encerradas devido à chuva dos últimos dias, prevendo-se a "reabertura gradual" das vias a partir de domingo.

De acordo com uma nota da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas divulgada hoje, as equipas da Direção Regional de Estradas estão a trabalhar "em diversos pontos da ilha que foram afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias" para restabelecer, "o mais rápido possível, a circulação viária nas zonas que possuem estradas encerradas".

"As previsões apontam para a reabertura gradual a partir de amanhã, domingo, embora tudo esteja dependente dos trabalhos necessários, bem como das condições climatéricas", é referido no comunicado.

Nos trabalhos estão envolvidos, além das equipas da Direção de Estradas da Madeira, empresas de construção civil, "que auxiliam na limpeza e desobstrução das estradas", e trabalhadores da Empresa de Eletricidade da Madeira, para o restabelecimento da energia elétrica.

Contudo, é acrescentado na nota, as estradas que se encontram encerradas na Ponta Delgada não irão ainda reabrir, "visto que aguardam reconstrução após o temporal de 25 de dezembro de 2020".

Os trabalhos realizados hoje permitiram já a reabertura da estrada de ligação Jardim do Mar - Estreito da Calheta, "para que a população não fique isolada" depois do encerramento da estrada regional 223 (Paul do Mar - Fajã de Ovelha), devido "à queda persistente de pedras".

Na sexta-feira, já tinha sido reposta a ligação viária entre São Vicente e Porto Moniz (na zona norte da ilha), "embora se mantenham alguns condicionamentos ao longo do trajeto, em particular no Túnel João Delgado", é ainda indicado.

Na nota, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas apela "aos condutores para que tenham a máxima precaução na circulação viária nas estradas que ainda estão condicionadas e que respeitem a sinalização presente nesses locais".

Devido ao mau tempo dos últimos dias, continuam encerradas algumas ligações das estradas regionais 201, 211, 222 e 223.

Algumas ligações das estradas regionais 101, 103, 105, 110, 204, 211, 212, 220, 222, 228 estão com trânsito condicionado, também devido ao mau tempo registado esta semana.

Na nota é ainda referido que devido à queda de neve estão encerradas algumas ligações das estradas regionais 105, 202, 218, 209.

A neve está ainda a condicionar ligações na estradas regional 203.

Entre quinta e sexta-feira, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira registou 96 ocorrências de várias tipologias na sequência do mau tempo que afetou o arquipélago.

Quedas de árvores, derrocadas e inundações foram as ocorrências mais frequentes entre quinta-feira e a madrugada de sexta-feira.

No concelho de Santana, no norte da ilha, uma casa desabou e duas pessoas ficaram desalojadas.