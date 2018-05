Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudantes da Universidade de Évora decidem acabar com garraiada na Queima

Participaram 1.086 estudantes no referendo.

Por Lusa | 01:14

Os estudantes da Universidade de Évora (UÉ) decidiram esta terça-feira, em referendo, acabar com a garraiada académica na festa da Queima das Fitas, revelou à agência Lusa a presidente da associação académica, Ana Rita Silva.



Segundo a dirigente estudantil, dos 1.086 estudantes que participaram no referendo, 667 votaram pelo fim da garraiada e 405 a favor da sua continuidade, registando-se 12 votos em branco e dois nulos.



A presidente da Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE) referiu que as mesas de voto estiveram abertas, entre as 10h00 e as 18h00, em cinco polos e, até às 20h00, no Colégio do Espírito Santo, o principal edifício da academia.



Um movimento de estudantes da academia alentejana já anunciou que vai organizar uma garraiada na semana em que decorre a Queima das Fitas, independentemente do resultado do referendo, para respeitar a primeira decisão dos alunos.



Organizada pelo movimento "Estudantes por Évora" em parceria com Núcleo de Estudantes de Agronomia de Évora, a garraiada está marcada para sábado, às 16h30, no Parque do Centro de Desenvolvimento Agropecuário de Évora (antigo IROMA).



O referendo sobre a continuidade da garraiada académica no programa oficial da Queima das Fitas de Évora foi aprovado pelos estudantes da academia, na assembleia magna que decorreu no dia 09 deste mês.



Esta assembleia magna tinha sido pedida por um grupo de alunos da academia para que os estudantes da UÉ votassem, novamente, a realização de um referendo sobre a continuidade da garraiada na Queima das Fitas.



Numa assembleia magna realizada no início de abril, segundo a presidente da AAUE, Ana Rita Silva, foram registados "124 votos contra o referendo e 117 a favor do mesmo".



Os elementos deste grupo estavam descontentes com as circunstâncias em que decorreu a anterior votação, nomeadamente por discordarem dos métodos utilizados nas duas votações feitas na última assembleia magna, por considerarem que são falíveis.



A Queima das Fitas em Évora começa na sexta-feira e vai decorrer até 02 de junho.