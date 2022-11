Estudo indica que Portugal tem condições favoráveis para a produção de cannabis medicinal

Um estudo feito pela consultora EY, a pedido Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, demonstra que a cannabis medicinal é um mercado em expansão mundial e Portugal é classificado como "um mercado emergente e com potencial na indústria da cannabis medicinal", revela, este domingo, o jornal Público.Os dados recolhidos pela consultora indicam que a despesa global de produtos à base de cannabis duplicou, em todo o mundo, entre 2018 e 2020, "prevendo-se um aumento ainda mais expressivo até 2024"."Portugal reúne condições altamente favoráveis à indústria da cannabis medicinal beneficiando de um cluster integrador de toda a cadeia produtiva", referem consultores, citados pelo jornal Público.Em Portugal, entre 2019 e o primeiro semestre deste ano, o número de licenças para cultivo de cannabis medicinal quadruplicou.Na Europa o crescimento da indústria é mais notório, com quase todos os países a licenciar a atividade. Em 2020, a Europa representava menos de 1% da despesa global de produtos à base de cannabis e é expectável que esse número suba para os 8% em 2024."Face à reduzida dimensão do mercado interno, o mercado externo assume uma importância crescente nas empresas nacionais", lê-se no estudo, citado pelo Público.Os produtores instalados em Portugal exportam "essencialmente planta", o que para os consultores é um sinal de que há potencial para um crescimento.Nas considerações finais, a consultora apresenta cinco fatores competitivos do País, que passam pelo clima; o facto de existir um quadro regulamentar estável e atrativo; a existência de recursos humanos competentes; a posição geoestratégica de Portugal, bem como a "segurança e baixa criminalidade" e o facto de existir um conjunto de entidades de apoio à atividade empresarial.