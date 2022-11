Estudo revela que crianças herdam inteligência a partir das mães e não dos pais

Existe atualmente uma explicação científica que mostra que a inteligência é herdada pelas crianças através dos genes das mães. De acordo com o jornal The Mirror, vários estudos indicam que o cromossoma X é responsável pelo gene da inteligência.

As mulheres contém dois destes cromossomas (XX), sendo que os homens apenas contém um (XY), ou seja é duplamente provável que o fator inteligência seja transmitido para as crianças a partir do sexo feminino comparado ao masculino.

Num estudo realizado pela Unidade de Ciências Sociais e de Saúde Pública do Conselho de Pesquisa Médica, em Glasgow, Escócia, revela que o "QI tende a ser semelhante ao das mães".

Para esta pesquisa foram entrevistadas, todos os anos, crianças com idades compreendidas entre os 14 e os 22 anos, tendo em conta vários fatores tais como, a educação e o estado socio-económico, concluindo que o melhor indicador de inteligência são as mães.

No entanto, nem todos os cientistas concordam com este príncipio uma vez que a genética não é o único fator que influencia a inteligência. De acordo com o blogue Psychology Spot, estima-se que 40-60 por cento da inteligência seja hereditária, sendo que o resto vem do nosso ambiente.