Estudo revela que quase metade dos jornalistas estão com níveis elevados de esgotamento

Cerca de 48% dos jornalistas apresentam níveis elevados de esgotamento, de acordo com um estudo esta segunda-feira divulgado e promovido pelo Sindicato dos Jornalistas (SJ), API - Associação Portuguesa de Imprensa e Casa da Imprensa.

"Podemos afirmar com muita segurança (95% de margem de confiança) que 48% do universo, com margem de erro de 3,2%, têm níveis elevados de esgotamento (níveis 4, 5 e 6), o que é um sintoma preocupante do estado dos jornalistas", refere o Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Jornalistas em Portugal, realizado pelo Observatório para as Condições de Vida e Trabalho da Universidade Nova de Lisboa e esta segunda-feira apresentado.

O inquérito, com coordenação de Raquel Varela e co-coordenação de Roberto della Santa, foi esta segunda-feira apresentado na Casa da Imprensa, em Lisboa, recolheu 866 respostas entre abril e maio de 2022 e concluiu ainda que 38% dos jornalistas sentem que têm problemas de saúde mental associados ao trabalho jornalístico.

De igual forma, 20% disseram sofrer de doenças que resultaram, por diagnóstico de um clínico, do desempenho da atividade profissional de jornalista, sendo as principais de cariz osteoarticulares (57 respostas), psicológicas (51), oftalmológicas (41) e cardíacas (19).

Apesar de um diagnóstico clínico, apenas 31% registaram consequências no seu contexto de trabalho, com 18 a especificarem cessação de algumas tarefas, 11 a relatarem mudança de funções e 10 mudança do equipamento técnico.

Entre os inquiridos que responderam, 15,1% declararam ser alvo de assédio moral, 93% dos quais declararam ser alvo de assédio por parte das chefias e/ou patrões, enquanto 1,5% disse ser alvo de assédio sexual.

Também as situações de censura e autocensura (49%) foram um testemunho relatado por um elevado número de jornalistas, a par de 52% que foram "bloqueados no acesso às fontes por autoridades do Estado, mercado ou sociedade civil", e de 42% que apontaram "ter afrontado preceitos éticos por causa do trabalho".

Um terço dos respondentes considerou, também, que há "um desequilíbrio ruinoso entre a vida pessoal e a profissional" -- aliás, 33% identificaram-se como solteiros e 14% como divorciados, sendo que quase metade (40%) não tem filhos e apenas 34% tem mais que um descendente.

A média de filhos por mulher entre jornalistas é mesmo inferior à média nacional (1,38), cifrando-se em 1,04.

Em termos de remuneração líquida, a média é de 1.225 euros, sendo que cerca de 60% recebem menos de 1.500 euros líquidos por mês.

No final da apresentação, o presidente do SJ, Luís Simões, considerou que este inquérito é "um bom ponto" para mostrar o caminho que se deve seguir, tendo lamentado os "números esmagadores" quando se fala de saúde mental.

"Nós temos uma classe de jornalistas que está completamente consumida por todas estas questões e chega a esse nível de exaustão", apontou, referindo-se ao 'burnout', a síndrome do esgotamento profissional.

"Esses são dados que nós temos que desenvolver a partir desse estudo, e temos o esforço de demonstrar que se calhar é mais com contratação coletiva e não contratos individuais que o trabalho dos jornalistas tem que ser valorizado", referiu o responsável sindical.

Luís Simões apontou ainda que os jornalistas "são cada vez mais precários, sofrem cada vez mais, têm cada vez mais dilemas éticos, não têm filhos".