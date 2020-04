EstudoEmCasa: Saiba quais são os conteúdos da primeira semana de telescola

Já foram divulgados e disponibilizados os conteúdos que estão programados para ser lecionados na primeira semana de aulas de teleescola, que tem início na próxima segunda-feira, dia 20 de abril.



Através da página oficial do Ministério da Educação, é possível ter acesso a essa mesma programação referente á iniciativa "EstudoEmCasa. Através deste link - http://apoioescolas.dge.mec.pt/eec/ - é possível ter acesso aos temas que vão ser tratados e que podem "complementar o trabalho dos professores".



No mesmo link é ainda deixada uma nota explicativa sobre o que representa a iniciativa #EstudoEmCasa", criada para que seja possível o método de ensino à distância devido à pandemia de coronavírus. Leia a nota na íntegra:



"A iniciativa #EstudoEmCasa assume-se, no 3.º período, como um complemento e um recurso de apoio primeiramente para que os alunos sem conectividade e/ou equipamento possam beneficiar das aprendizagens aí disponibilizadas, independentemente de outras utilizações que possam ser feitas pelos docentes, através da sua inserção nos planos E@D de cada estabelecimento de ensino.

Estes recursos constituem-se em blocos temáticos de 30 minutos emitidos através dos canais existentes, nas modalidades já divulgadas, e são complementados por informação a disponibilizar na Direção-Geral da Educação.

Sobre cada uma das aulas são disponibilizados os temas tratados, as aprendizagens essenciais desenvolvidas e propostas de trabalho/desafios que poderão complementar o trabalho dos professores das escolas destes alunos.

Pretende-se, tal como já comunicado anteriormente, que esta informação possa ser consultada com a antecedência devida para que se permita, se o professor entender, utilizar estes materiais. Disponibilizam-se, agora, os recursos para a primeira semana de #EstudoEmCasa.

Vamos continuar a trabalhar para que a informação seja disponibilizada regularmente e com maior antecedência".