Depois da crise sanitária provocada pelo surto de Covid-19 entre trabalhadores rurais, o concelho de Odemira está agora a braços com uma praga de moscas da fruta, a que se soma a poluição química dos solos. Ambos os problemas têm origem nas centenas de estufas na região, que põem em causa “a própria sustentabilidade do território”, segundo frisa Pedro Horta, da associação ambientalista Zero....