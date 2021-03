Já é conhecida a chave do sorteio do euromilhões desta sexta-feira que vale 30 milhões de euros. Não houve totalistas no sorteio.



O jackpot aumenta para 43 milhões no sorteio de terça-feira.



A chave sorteada:

Os números: 4, 5, 39, 46 e 48

E as estrelas: 7 e 10



MILHÃO: LMW 23187



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.