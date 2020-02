Conheça a chave do Euromilhões desta terça-feira e saiba se é o feliz contemplado

Conheça a chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira e saiba se foi o sortudo que ficou com a carteira recheada.



Em jogo, no primeiro prémio, está um 'jackpot' no valor de 38 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.

21, 23, 33, 35 e 47

Os números:As estrelas:esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.