Euromilhões vai ter jackpot de 73 milhões na terça-feira

Para Portugal veio apenas um terceiro prémio, no valor de 32 mil euros.

Nenhum apostador acertou na chave do sorteio do Euromilhões desta sexa-feira.



Estava em jogo um jackpot estimado em 62 milhões de euros, o que faz prever um jackpot de 73 milhões na próxima terça-feira.



No sorteio desta sexzta-feira, o maior prémio que veio a Portugal foi um terceiro, no valor de 32 mil euros.



Os números sorteados são os seguintes: 17 - 18 - 19 - 24 - 40 - Estrelas: 4 e 8



M1lhão sai em Braga

O código vencedor do concurso 010/2019 do M1lhão é o QMB 15528.



O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador no distrito de Braga.



Nota: A informação revelada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.