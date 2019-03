Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jackpot de 49 milhões de euros no Euromilhões na próxima terça-feira

Sorteio desta sexta-feira conta com um 'jackpot'.

20:52

Já é conhecida a chave do Euromilhões desta sexta-feira. Estava em jogo um 'jackpot' estimado em 39 milhões de euros.



Portugal arrecadou um segundo prémio no valor de 339 mil euros e três terceiros prémios no valor de 19 mil euros cada. O primeiro prémio não saiu ficando assim o próximo jackpot no valor de 49 mil euros.



A chave é a seguinte:



6 - 9 - 19 - 26 - 31



Estrelas 11 e 12



Nota: A informação dispensada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.