Primeiro prémio do Euromilhões de 79 milhões de euros saiu em Portugal

Há um(a) novo(a) euromilionário/a em Portugal.

20:56

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões de hoje, num valor superior a 79 milhões de euros, saiu a um apostador em Portugal, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Ao que o CM apurou, o boletim com duas apostas simples foi registado no concelho da Sertã, em Castelo Branco.



O segundo prémio, de 184.420,70 euros, vai para cinco apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro, de 35.794,73 euros, é destinado a seis jogadores, dois deles em Portugal.



O quarto prémio, no valor de 3.089,69 euros, saiu a 34 apostadores, sete dos quais com aposta registada em território nacional.



A combinação vencedora do concurso 029/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 18 - 21 - 29 - 38 - 41 e pelas estrelas 01 e 11.



Nota: A informação prestada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.