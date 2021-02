Jackpot do euromilhões aumenta para valor recorde no próximo sorteio. Portugal com dois segundos prémios 'chorudos'

O sorteio desta sexta-feira do Euromilhões não teve totalistas. O prémio aumenta assim de 202 para 210 milhões de euros no próximo sorteio, um valor recorde registado no concurso.Em Portugal saíram dois segundos prémios 'chorudos' no valor de 177.571,43 euros, cada um.Consulte a chave vencedora e saiba se a sorte lhe bateu à porta.O código vencedor do concurso 008/2021 do M1lhão é o, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito de Braga.

Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.