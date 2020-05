Jackpot engorda para 37 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo concurso do Euromilhões terá, no primeiro prémio, um 'jackpot' no valor de 37 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave sorteada esta sexta-feira, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.



Para Portugal 'viajaram' dois terceiros prémios, com um valor de 55.708,20 euros.



Os números: 3, 18, 22, 27, 32



2 e 7



SVJ 18817



As estrelas: