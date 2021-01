Sexta-feira de sorte? Conheça a chave vencedora do sorteio do Euromilhões e saiba se ficou milionário/a

Será que a sorte lhe bateu à porta esta sexta-feira? Conheça a chave vencedora do Euromilhões e descubra se ficou milionário/a.Números:Estrelas:M1lhão:Não houve totalistas esta sexta-feira mas saiu um terceiro prémio em Portugal, no valor de 28.108 euros.No primeiro prémio deste concurso estava em jogo um "Jackpot" no valor de 30 milhões de euros, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.