Amélia Jesus, a portuguesa que há dez anos ganhou 51 milhões de euros no Euromilhões, já começou a preparar a morte. A antiga empregada de limpeza revelou que comprou uma capela e um caixão no valor de duzentos mil euros.



Ao Investigação CM a euromilionária conta outros detalhes sobre a sua vida, como o roubo das ossadas do marido, a relação com a mãe e os sonhos que ainda quer realizar.









Ver comentários