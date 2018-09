Evento de 'encontros rápidos' para gays chega a Portugal em setembro

Primeiro 'Speed Dating Gay' vai acontecer dia 11 de setembro, em Lisboa.

14:35

Um evento de encontros gay vai chegar a Portugal no dia 11 de setembro. O primeiro 'Speed Dating Gay' vai decorrer no Lisboa Rio, no Cais do Sodré, em Lisboa.



Este evento vem apresentar um novo conceito de encontro e deverá acontecer nesse dia entre as 18h30 e as 21h00. Segundo a aplicação de eventos Fever, responsável pelo encontro, este destina-se ao público masculino e oferece a possibilidade de conhecer cerca de 12 a 20 pessoas, proporcionando conversas durante sete minutos.



Os primeiros bilhetes já se encontram disponíveis para venda por 20 euros e podem ser adquiridos através da aplicação. O valor inclui um cocktail ou duas cervejas.



O 'Speed Dating Gay' vai ainda ser complementado com uma 'Singles Party', entre as 21h00 e as 04h00, no mesmo espaço. Quem quiser, pode ir apenas a esta parte da festa, com os bilhetes com um custo de 10 euros e direito a uma cerveja.