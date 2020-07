Exame de Matemática de novo sem consenso entre docentes

A Associação de Professores de Matemática (APM) e a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) voltaram este ano a discordar na análise aos exames da disciplina, como é já habitual. Teresa Moreira, da APM, disse ao CM que a prova de Matemática A, realizada ontem por 34 912 alunos, teve "o mesmo grau de dificuldade do ano passado".Já Filipe Oliveira, presidente da SPM, disse ao CM que a prova "é uma adaptação mal feita do que estava previsto" e o nível de dificuldade foi baixo. "Não vai ser possível seriar e distinguir os alunos no acesso ao superior. Vai haver um planalto com notas excelentes de 19 e 20 porque as perguntas que permitiam distinguir são opcionais e na maior parte dos casos não vão ser contadas", disse.Para a APM, a prova realizou-se em "condições especiais" devido a uma pandemia que provocou um "agravamento das desigualdades". Mas apesar de terem sido introduzidas perguntas opcionais, a APM considera que "este é um jogo feito para os bons alunos", que estão à-vontade para responder apenas às oito melhores. Ainda assim, defende que o sistema seja aplicado no futuro . O CM constatou que na Escola D. Dinis (Lisboa), Escola das Palmeiras (Covilhã) e na Poeta António Aleixo (Portimão) foram cumpridas as medidas de distanciamento e uso de máscaras.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu que a distância de 1 metro entre alunos, nas escolas, no próximo ano letivo tem um objetivo: "Isto ficou redigido assim exatamente para que não seja comprometida a atividade letiva". A medida não pode ser "vista isoladamente".O Ministério da Educação vai estender a todas as escolas o acesso a bolsas de contratação de assistentes operacionais, que passam também a incluir assistentes técnicos. O objetivo é substituir profissionais em apenas 12 dias.Os exames nacionais prosseguem hoje com a realização da prova de Desenho A do 12º ano de escolaridade, com início marcado para as 09h30."Trabalhei para os 20 valores. O facto de ter uma parte opcional e outra obrigatória tornou o exame mais fácil este ano"."O exame não correu mal. Quero seguir economia, em Lisboa. Este ano foi difícil, com as aulas online e por não ter ido às presenciais"."Não correu como esperava. Não estávamos preparados para o que saiu. O problema é a forma como as questões são colocadas".