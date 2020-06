Docentes pedem novo programa de Matemática

A percentagem de alunos que reprovam a Matemática no 9º ano e chegam ao Ensino Secundário com negativa à disciplina subiu de 23 para 33 por cento entre 2011 e 2018.Estes dados integram um relatório revelado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) e mostram que a Matemática, com um terço de negativas no final do Ensino Básico, é claramente a disciplina mais problemática, seguindo-se Inglês e Físico-Química, mas só com 9% de negativas. Muitos responsabilizam os programas de Matemática lançados em 2013 pelo então ministro da Educação, Nuno Crato, e que continuam em vigor."Em Educação nada se explica por um fator só, mas este programa devia ser alterado, porque é demasiado seletivo e favorece quem tem possibilidade de ter ajuda extra", afirmou aoTeresa Moreira, da Associação de Professores de Matemática, acrescentando: "O programa assume que se destina a alunos que prosseguem estudos com forte componente matemática, mas esquece-se de que faz parte da escolaridade obrigatória e que cursos como engenharias ou medicina não precisam de tanto aprofundamento".Já a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) defendeu a manutenção dos programas de Crato, antigo presidente da SPM, e congratulou-se com o estudo da DGEEC, garantindo haver "diminuição do número de alunos com classificação negativa". Recorde-se que o Governo criou o Grupo de Trabalho da Matemática, que está a preparar mudanças nos programas da disciplina.