Exames de acesso ao superior com cinco anos de validade

Os exames nacionais vão poder ser utilizados na candidatura ao Ensino Superior durante cinco anos, em vez dos atuais três, já a partir do próximo ano letivo (2022/2023). A deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), publicada na quarta-feira em Diário da República, refere que os exames nacionais do Secundário podem ser utilizados "no ano da sua realização e nos quatro anos seguintes".Segundo António Fontainhas Fernandes, presidente da CNAES, "o objetivo é dar mais estabilidade aos candidatos, que podem, por exemplo, experimentar o mercado de trabalho quando terminam o Secundário, e ingressar só mais tarde no Ensino Superior."Entretanto, na 2ª fase do concurso de acesso foram colocados 9154 alunos. Ficaram por ocupar 4441 vagas, que podem reverter para a 3ª fase. Segundo o Governo, dos 49 452 alunos colocados na 1ª fase, matricularam-se 44 138 (89%), prevendo o ingresso de mais de 100 mil nos vários concursos e no privado. As matrículas para quem entrou na segunda fase decorrem entre quinta-feira e segunda-feira.