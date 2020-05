Exército ensina escolas do Algarve a desinfetar

Os militares do Destacamento de Infantaria do Exército, sediado em Tavira, ministraram a funcionários do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Correia, naquela cidade, formação no âmbito da desinfeção de espaços e equipamentos devido à atual pandemia de Covid-19.A iniciativa decorreu terça-feira na Escola Secundária de Tavira e visou a transmissão de informação e treino a fim de preparar os elementos do agrupamento para a situação de defesa e contaminação na transmissão do vírus. No Destacamento de Tavira estão duas equipas de desinfeção.Esta terça-feira, a Câmara de Portimão entregou aos representantes das duas associações de taxistas a operar no concelho cerca de 80 kits de prevenção. No Algarve havia, esta terça-feira, 335 (+2) infetados e 13 óbitos.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24