Funcionários de creches testados no Algarve

No Algarve, começaram esta segunda-feira a ser testados à Covid-19 os funcionários de cerca de uma centena de creches existentes na região. Ao todo, vão ser testados pelo Algarve Biomedical Center 1450 funcionários de um total de 96 estabelecimentos.O rastreamento vai ser efetuado nos ‘drive-thru’ que estão instalados no Parque das Cidades, em Loulé, e também nas instalações junto ao Portimão Arena, em Portimão.Entretanto, começaram esta segunda-feira à tarde a ser distribuídos, em Portimão, kits de proteção aos comerciantes que voltaram a abrir portas, informou a autarquia. Em Portimão, há 3 casos ativos e 32 recuperados, adiantou o município. No Algarve, o número total de infetados pelo vírus era esta segunda-feira de 333 (+ 2) e 13 óbitos, segundo a Direção-Geral da Saúde.

