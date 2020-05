Testes ao coronavírus nos lares do Algarve deram negativo

Os testes realizados aos utentes e funcionários dos lares de idosos do Algarve deram todos resultado negativo, com exceção do caso já conhecido da Misericórdia de Boliqueime - onde três pessoas acabaram por morrer.



Os últimos dados da Comissão Distrital de Proteção Civil e da Autoridade Regional de Saúde indicam que foram visitados 69 lares, nos 16 municípios algarvios. Foram já realizados 5852 testes, o que corresponde a 97,4% dos que estavam previstos.







