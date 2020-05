Mais de 40% dos infetados por coronavírus no Algarve já estão recuperados

Mais de 40% das pessoas infetadas com Covid-19 no Algarve já se encontram recuperadas da doença, segundo a Autoridade Regional de Saúde. No concelho de Portimão, o primeiro onde foram detetados casos na região, quase todas as pessoas já foram dadas como curadas.



Os últimos dados fornecidos pela autarquia local indicam a existência de cinco casos positivos e de 30 já recuperados. No total, a região algarvia contava este sábado 331 infetados, não havendo qualquer aumento de casos a registar nos últimos dois dias. Já foram testadas no Algarve cerca de 14 mil pessoas.







