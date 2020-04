Registada terceira morte por coronavírus no Lar da Misericórdia de Boliqueime

Arminda de Sousa Antão, de 94 anos, foi a terceira utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime (Loulé) a morrer devido à Covid-19. A idosa encontrava-se internada no Hospital de Faro desde dia 10 deste mês, tendo falecido na terça-feira.



A primeira vítima da doença entre utentes daquele lar foi Maria dos Remédios da Silva Guerreiro, 92 anos, mãe da escritora Lídia Jorge, no dia 19 de abril. Passados sete dias, morreu Maria do Carmo Neves Ataíde, de 81 anos. Atualmente, a instituição regista 14 casos positivos e 43 negativos.







