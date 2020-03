Os rostos e as histórias das vítimas do coronavírus em Portugal

O corpo de Manuel Luís Magalhães, de 60 anos, foi este sábado cremado no complexo funerário de Elvas. O professor de Matemática, que lecionava na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, não resistiu às complicações da Covid-19 e morreu no Hospital de Faro, na sexta-feira. Entre dados e análises estatísticas, num País fechado, há vidas que se perdem, há nomes e rostos para a tragédia.

O docente terá sido infetado por uma colega, que regressou de umas férias de Carnaval no norte de Itália, a zona do país que se tornou no epicentro da propagação do vírus. A professora ainda contactou a Direção-Geral da Saúde, e foi-lhe dito que, por não ter sintomas, poderia continuar a dar aulas.

Foi só depois da filha desta professora, de 17 anos, ter sido diagnosticada, no dia 8, tornando-se no primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na região do Algarve, é que a mãe foi testada. Confirmou-se que a docente era também portadora da Covid-19 e a escola foi fechada - na altura ainda não tinha sido decretado o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino - para impedir mais transmissões.

Para Manuel Luís Magalhães já era tarde. O docente, que vivia em Lagoa mas tinha raízes em Vila Nova de Gaia, fez o teste e os resultados foram divulgados publicamente no dia 12. Ao que o CM apurou, o professor tinha já histórico de alguns problemas de saúde, nomeadamente do foro cardíaco. No espaço de pouco mais de duas semanas, perdeu a luta contra este novo coronavírus. Estava já internado nos cuidados intensivos do Hospital de Faro quando o corpo cedeu.



Mário Veríssimo foi a primeira vítima

Mário Veríssimo, de 80 anos, foi a primeira vítima mortal da Covid-19 no País. O amigo de Jorge Jesus e histórico do Estrela da Amadora foi internado com uma pneumonia e morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde chegou a ser enfermeiro.



Vieira Monteiro infetado em Itália

António Vieira Monteiro morreu a dias de completar 74 anos, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. O presidente do Santander Portugal contraiu o vírus na estância de esqui de Vale Gardena, no norte de Itália, onde tinha por hábito passar as férias de Carnaval.

Alberto Dias era natural de Vizela

Alberto Pereira Dias, de 84 anos, morreu no dia 20, no hospital de Guimarães. Natural de Vizela, foi internado a 18 e sofria de vários problemas respiratórios.



José Rios vivia em Paços de Ferreira

José Rios tinha completado 64 anos e era natural da freguesia de Figueiró, no concelho de Paços de Ferreira. Morreu durante a madrugada de dia 20.



Maria Silva estava num lar de idosos

Maria Conceição Silva, de 89 anos, era utente do lar de terceira idade Geribranca, na freguesia de Branca, concelho no Albergaria-a-Velha.



Vítor Ferreira tinha vários problemas

Vítor Ferreira, de 62 anos, morreu no hospital de St.ª M.ª da Feira. Padecia de várias doenças do foro respiratório e era utente da CERCI de S. João Madeira.

Luís Rino fundou a salsicharia Olibar

Luís Rino, de 69 anos, vivia em Vagos com a filha e morreu no Hospital de Coimbra. Era sócio-fundador da Olibar - Salsicharia Ideal Oliveirense.



João Carreira estava reformado

João Carreira morreu aos 69 anos, no Hospital de Abrantes. O comerciante reformado vivia em Casal Saramago, Alcanena, era casado e tinha três filhas.



António Gonçalves desconhecia vírus

António Gonçalves, 83 anos, era utente do lar da Associação Sociocultural de Cumieira e Circunvizinhas, Pombal. Morreu sem saber que tinha o vírus.



Hannelore Cruz vivia para as artes

Hannelore Cruz, de 76 anos, residia no Asilo de S. José, em Braga. Licenciou-se em Música na Universidade do Minho, dedicou toda a sua vida às artes.



Idalina Alves sofria de Alzheimer

Idalina Alves tinha 76 anos e era utente do lar da Associação Sociocultural de Cumieira e Circunvizinhas, em Pombal. A mulher sofria de Alzheimer.



Alberto Calçada morreu este sábado

Alberto Calçada tinha 71 anos e tornou-se este sábado a primeira vítima mortal de Santa Maria da Feira. Era natural de Travanca e pai de dois bombeiros.



Maurícia Oliveira não resistiu

Maurícia Oliveira, de 94 anos, foi sepultada no cemitério de Carriço, Pombal, sem familiares nem amigos a assistir. Sofria de insuficiência renal e tinha acabado de recuperar de uma pneumonia, mas não resistiu ao novo coronavírus. O teste à Covid-19 foi feito após a morte.



António Mota foi enterrado em Braga

António Fernandes da Mota tinha 87 anos e morreu infetado com Covid-19 no Hospital de Braga. O corpo foi diretamente da unidade hospitalar para o cemitério de Panoias, onde decorreram as cerimónias fúnebres, no dia 22, apenas na presença dos familiares mais próximos.



José Fernandes estava acamado

José Manuel Fernandes, de 77 anos, vivia no concelho de Albufeira. O idoso sofria de vários problemas respiratórios e estava já acamado em casa. Foi levado para o Hospital de Faro, onde foi detetada a infeção.



Adriano Lobão ia fazer 100 anos

Adriano Lobão, de 99 anos e natural de Muxagata, estava no Lar de Nossa Senhora da Veiga, em Vila Nova de Foz Côa. Sentiu-se mal no dia 26 e foi levado para o hospital da Guarda, onde foi testado e morreu.



Ana Jesus estava a um passo dos 91

Ana Jesus faria 91 anos na segunda-feira, dia 30. Vivia no lar da Santa Casa da Misericórdia de Resende e não resistiu à infeção pelo novo coronavírus. Ainda foi internada no hospital de Penafiel, onde morreu.



Maria Isabel Sousa morreu no hospital

Maria Isabel Sousa tinha 83 anos e residia na zona de Assafarge, no concelho de Coimbra. A infeção pelo novo coronavírus foi diagnosticada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde morreu.



Vírus mata dois em instituição em Maia

Um homem, de 89 anos, e uma mulher, de 90, morreram com a infeção causada pelo novo coronavírus, na Maia. As duas vítimas eram utentes de um lar da instituição O Amanhã da Criança.



Infeção fatal para idosa de 94 anos

Uma mulher, de 94 anos e utente do lar gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Resende, morreu infetada com Covid-19. A idosa ainda foi internada no hospital de Penafiel, tal como a outra vítima, e não resistiu.



Mulher morreu no hospital da Feira

Uma mulher de Ovar, na casa dos 80 anos, morreu no dia 18. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Salvador Malheiro. Estava nos Cuidados Intensivos do hospital de Santa Maria da Feira.