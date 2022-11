Existem frutas que são tóxicas e fatais para os cães

Abacate - esta fruta é constituída por uma substância chamada persina que é venenosa para os animais. Devido a isto, pode causar vómitos, diarreia e problemas de coração. Abacaxi - Apesar do abacaxi não ser muito indicado para dar aos animais de companhia, a verdade é que o risco não é tão extremo ao ponto de ser considerado venenoso. O problema desta fruta diz respeito à acidez, que pode provocar problemas gástricos ao animal.



Cereja - Esta fruta contém cianeto no caroço e casca que podem levar à falência respiratória e, posteriormente, à morte do animal.



Damasco - Tal como acontece com a cereja, as sementes e folhas do damasco possuem cianeto, que pode levar a insuficiência respiratória.



Côco - Pode causar inchaço, dor de estômago, diarreia e desconforto por conter triglicérides.



Açaí - apresenta a mesma substância contida no chocolate - a teobromina - que pode causar à intoxicação.



Figo - Para além de poder provocar reações alérgicas, pode causar vómitos e diarreia, sendo também possível ocorrerem processos inflamatórios na pele.



Laranja e limão - O excesso de acidez destas frutas pode causar gastrite ou outros problemas de saúde aos companheiros de quatro patas.

Apesar das frutas e vegetais serem benéficos para o Homem, a grande dúvida que surge é se também são para os animais, sobretudo para os cães. Apesar de ja ser do conhecimento comum que o chocolate é bastante perigoso, existem 11 frutas que são tóxicas e que podem ser fatais para os companheiros de quatro patas.Embora as frutas sejam naturais e repletas de nutrientes, nem todas são benéficas para os cães. A médica-veterinária Suelen Silva esclareceu, ao site de notícias brasileiro Portal Terra, quais as frutas que os cães estão (ou devem estar) proibidos de ingerir.