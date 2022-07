É viciado em chocolate? Saiba que afinal há benefícios para a saúde e beleza

O chocolate é, para muitos, um alimento que traz à memória recordações deliciosas da infância, momentos de partilha em família e com amigos ou até desgostos de amor onde o próprio chocolate serviu para afogar mágoas. No inverno, um chocolate quente, no verão nos gelados, granizados ou semifrios. O desafio com este alimento é resistir… porque opções há muitas, para todos os momentos e gostos.